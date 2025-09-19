Jet russi nello spazio aereo dell’Estonia: impegnati due F35 italiani

la provocazione

Lo spazio aereo estone è stato violato da 3 jet militari russi. Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia russi MiG-31 sono entrati nello spazio aereo estone senza autorizzazione e vi sono rimasti per un totale di 12 minuti. Il ministro della Difesa del Paese ha definito l’incidente “di una brutalità senza precedenti” e il governo intende inviare una nota di protesta al più alto diplomatico russo in Estonia. Si tratta della terza violazione russa dello spazio aereo della Nato in un breve lasso di tempo, dopo le incursioni dei droni russi in Polonia e Romania.

In volo gli F-35 italiani

Sono due gli F35 italiani che si sono alzati in volo dalla base di Amari, dopo la segnalazione dei sistemi radar della Nato che hanno rilevato la presenza degli aerei russi, per uno ‘scramble’, l’ordine di decollo su allarme. Con il sorvolo degli F35 italiani, decollati in modalità ‘Qra’ (quick reaction alert), i velivoli russi si sono poi allontanati. Il distaccamento italiano, composto dai F35 del 13esimo gruppo del 32esimo stormo di Amendola e costantemente in stato di allerta rapida, è schierato in Estonia per garantire la sorveglianza dello spazio aereo baltico nell’ambito delle attività di Air policing della Nato sul fianco Est.

Le reazioni

Il ministero degli Esteri estone ha convocato oggi l’Incaricato d’Affari della Federazione Russa in Estonia per esprimere le proprie rimostranze e consegnare una nota riguardante la violazione odierna dello spazio aereo estone. “La Russia ha violato lo spazio aereo estone quattro volte quest’anno, il che è di per sé inaccettabile, ma la violazione di oggi, con l’ingresso di tre aerei da combattimento nel nostro spazio aereo, è di una brutalità senza precedenti”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Margus Tsahkna. “La violazione del confine è avvenuta sopra il Golfo di Finlandia, dove tre caccia MIG-31 della Federazione Russa sono entrati nello spazio aereo estone senza autorizzazione e vi sono rimasti per un totale di 12 minuti”, si legge nella nota diffusa dal ministero.

«L’Europa è al fianco dell’Estonia di fronte all’ultima violazione del nostro spazio aereo da parte della Russia», ha scritto oggi sul proprio profilo X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. «Risponderemo a ogni provocazione con determinazione, investendo nel rafforzamento del fianco orientale. Con l’intensificarsi delle minacce, aumenterà anche la nostra pressione», ha proseguito. «Invito i leader dell’UE ad approvare rapidamente il nostro 19° pacchetto di sanzioni”, ha concluso von der Leyen.

«Mig russi violano lo spazio aereo estone e sono intercettati da F35 italiani. Credo sia inderogabile un dibattito parlamentare su politica estera e riarmo con la presenza della Presidente del Consiglio dei Ministri. Possibilmente un confronto approfondito e non una corrida. Perché la situazione è grave». Lo dichiara il segretario di Azione Carlo Calenda.



«La violazione dello spazio aereo estone da parte di aerei militari russi è l’ennesima provocazione pericolosa. Siamo alla terza violazione dello spazio aereo dell’Ue in pochi giorni, a conferma di una verità senza più lampante: Putin non ha alcuna volontà di negoziare la pace e sta testando la nostra determinazione e la nostra capacità di reazione. Siamo ormai davanti a continue provocazioni che mirano a destabilizzare le nostre società e a intimidirle. L’Europa con forza e saggezza deve essere unita e coesa». Lo afferma in una nota la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.