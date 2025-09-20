Ciucci: dall’Ue normale dialettica sul Ponte

la lettera e la polemica

ROMA «La nota della Commissione europea inviata al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, volta a richiedere alcuni approfondimenti sull’impatto ambientale del ponte sullo Stretto di Messina, rientra nell’ambito della normale e prevista dialettica tra lo Stato italiano e l’Unione europea. Dialettica che è un chiaro sintomo di un virtuoso dialogo e, ancor di più, è la conferma della rilevanza strategica di un’opera che completa il più rilevante corridoio europeo nord-sud». Così all’Ansa l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, replicando ad Angelo Bonelli di Avs (leggi la notizia). «Come noto – prosegue Ciucci – la Commissione Tecnica di Valutazione dell’Impatto Ambientale del Mase, che ha condotto un’analisi molto approfondita durata oltre 14 mesi, ha espresso parere favorevole con prescrizioni che saranno ottemperate in sede di redazione del progetto esecutivo prima dell’apertura dei cantieri del ponte. La Stretto di Messina – precisa Ciucci – fornirà al Mase tutte le informazioni eventualmente necessarie che potranno essere richieste dalla Commissione europea che, come rilevato dalla commissione stessa, le consentiranno anche di rispondere alle osservazioni pervenutele dalle associazioni ambientaliste».