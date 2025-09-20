Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:02
il chiarimento

Fedez si scusa con Sinner: «Non mi sono spiegato»

Il tennista era stato definito “un purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”

Pubblicato il: 20/09/2025 – 7:37
«Ho scritto una nuova canzone, ma è successo un putiferio. Mi assumo tutte le responsabilità. È un brano dove io volevo portare all’esasperazione diversi concetti, paragonando sportivi che non sono considerati italiani allo sportivo italiano più famoso al mondo. Non sono riuscito a spiegarmi, l’unica cosa che posso fare è chiedere scusa». Così Fedez durante il suo concerto al Forum di Assago (Milano), alludendo alle polemiche su una sua canzone in cui Jannik Sinner viene definito “un purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. (ANSA)

Fedez concerto Milano
Fedez si scusa con Sinner
fedez sinner
Nazionale
