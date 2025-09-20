Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:02
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

agitazione sindacale

Trasporti, lunedì 22 sciopero nazionale

Lo stop interesserà il Gruppo Fs ad esclusione del personale della Regione Calabria di Trenitalia

Pubblicato il: 20/09/2025 – 21:02
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Trasporti, lunedì 22 sciopero nazionale

ROMA Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale – in adesione a uno sciopero generale – che interesserà il personale del Gruppo Fs italiane ad esclusione del personale della Regione Calabria di Trenitalia: dalla mezzanotte alle ore 23 di lunedì 22 settembre 2025. Lo sciopero potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale. Lo rende noto l’azienda con un comunicato. “Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale – aggiunge la nota – Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21”. Trenitalia, “tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione – si legge ancora nel comunicato – Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l’App di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il numero verde gratuito 800 892 021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio”.

Argomenti
sciopero nazionale gruppo fs
sciopero nazionale trasporti
sciopero nazionale trasporti 22 settembre 2025
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x