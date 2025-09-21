21enni travolte e uccise: autista arrestato, era sotto effetto di droghe

la tragedia

LECCO È risultato positivo al narcotest e ha trascorso la notte in cella in attesa della convalida del provvedimento restrittivo, prevista per domani, l’autista del furgone arrestato per la morte di Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due 21enni travolte e uccise nella tarda serata di ieri a Brivio (Lecco).

Secondo quanto si è appreso, l’autista, originario dell’Est Europa e non residente in zona, è risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti mentre ha dato esito negativo l’analogo accertamento per verificare l’eventuale presenza di alcolici nel sangue.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato