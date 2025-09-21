Si legge in: 1 minuto
la tragedia
21enni travolte e uccise: autista arrestato, era sotto effetto di droghe
Il test per l’alcol è risultato negativo. L’uomo è in carcere in attesa della convalida –
Pubblicato il: 21/09/2025 – 21:23
LECCO È risultato positivo al narcotest e ha trascorso la notte in cella in attesa della convalida del provvedimento restrittivo, prevista per domani, l’autista del furgone arrestato per la morte di Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due 21enni travolte e uccise nella tarda serata di ieri a Brivio (Lecco).
Secondo quanto si è appreso, l’autista, originario dell’Est Europa e non residente in zona, è risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti mentre ha dato esito negativo l’analogo accertamento per verificare l’eventuale presenza di alcolici nel sangue.
