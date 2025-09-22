Incidente nel centro di Vibo, bambino di 9 anni investito da un’auto

il sinistro

VIBO VALENTIA Un bambino di 9 anni è stato investito oggi a Vibo Valentia nel centro cittadino. L’incidente è avvenuto in via Enrico Gagliardi, nei pressi della sede centrale delle Poste, una strada particolarmente trafficata nelle ore di uscita scolastica. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo stava percorrendo il marciapiede quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato urtato da un veicolo in transito. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Postazione emergenza territoriale di Pizzo che hanno prestato le prime cure e provveduto al rapido trasferimento del bambino in ospedale. I medici hanno riscontrato una frattura scomposta ed esposta della gamba che ha reso necessario un intervento chirurgico urgente. Sul posto è intervenuta la Polizia locale che sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’investimento, anche con il supporto delle videocamere di sorveglianza, e accertare eventuali responsabilità. Il piccolo è ricoverato e cosciente.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato