Minaccia mafiosa per la giornalista di Fanpage Giorgia Venturini

il grave episodio

Lo scorso 10 settembre è stata lasciata la testa mozzata di un capretto davanti all’abitazione dove abita Giorgia Venturini, giornalista di Fanpage che si occupa di criminalità organizzata. La testa del capretto – informa una nota – era all’interno di un sacco nero assieme alla pelle scuoiata dell’animale. Il sacco era tagliato in un punto preciso per far capire immediatamente cosa si nascondeva all’interno. Giorgia Venturini ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri, e dopo le prime indagini il caso è passato nelle mani della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha subito predisposto un’attività di vigilanza presso al redazione di Fanpage di Milano e presso l’abitazione di Venturini. Giorgia Venturini è laureata in sociologia delle organizzazioni criminali e ha al suo attivo numerosi articoli e inchieste sulla mafia.

Da qualche mese, peraltro, sta collaborando, in qualità di co-host, al format investigativo Confidential di Fanpage.it, condotto dall’ex direttore della testata Francesco Piccinini, e in onda ogni lunedì sera alle 22 sul canale YouTube del giornale. Nelle prime puntate di Confidential si è parlato della strage di Capaci e della vera storia dietro la morte di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della loro scorta. Stasera alle 22 Giorgia Venturini sarà regolarmente al suo posto, nella nuova puntata di Confidential, per raccontare quanto le è successo.