Trump all’Onu: «Pronti a imporre dazi potentissimi alla Russia»

«Se la Russia non è pronta a fare un accordo sull’Ucraina, gli Usa sono pronti alle tariffe ma l’Europa deve prendere le stesse misure». Lo ha detto il presidente degli USA Donald Trump intervenendo all’assemblea generale dell’Onu. Il presidente ha ribadito che i Paesi europei «devono smettere immediatamente di acquistare petrolio russo, è imbarazzante per loro. Oggi ne parlerò con la Ue». «Cina e India continuano a comprare petrolio russo e sono i principali finanziatori della guerra in Ucraina, questo è inaccettabile», ha ribadito Trump. (ANSA)