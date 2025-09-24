Donna scomparsa a Palau, imprenditore del vino confessa l’omicidio

il caso

PALAU Ha confessato l’omicidio di Cinzia Pinna l’imprenditore del vino 41enne di Arzachena Emanuele Ragnedda, indagato a seguito della scomparsa della 33enne di Castelsardo. L’uomo, davanti ai carabinieri e al procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso, avrebbe anche indicato dove si trova il cadavere della donna. Emanuele Ragnedda oggi è stato interrogato in caserma per l’omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa la sera dell’11 settembre a Palau.

L’uomo era stato bloccato dai carabinieri, in collaborazione con la Guardia costiera, mentre tentava di fuggire su un’imbarcazione. Con lui è indagato per occultamento di cadavere un giovane milanese di 26 anni. L’inchiesta coordinata dalla pm di Tempio Pausania Noemi Mancini, che si sta concentrando sull’analisi di quanto accaduto la sera tra l’11 e il 12 settembre quando la donna è stata vista per l’ultima volta e poi di lei si sono perse le tracce. Alcuni telefoni cellulari sono stati sequestrati dagli uomini dell’Arma e verranno analizzati insieme con un’arma da fuoco.

Sono stati i familiari di Cinzia a lanciare l’allarme, sporgere denuncia di scomparsa e mettere in moto la macchina delle ricerche iniziate dalle prime ore del 12 settembre: coinvolti decine di squadre dei vigili del fuoco, volontari della protezione civili e carabinieri. La sorella ha da subito diffuso vari appelli sui profili social. (Ansa)

