Garlasco, indagato l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti

La svolta

Dall’alba di stamani sono in corso perquisizioni dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in merito alle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco (Pavia) il 13 agosto 2007. Si tratta di perquisizioni a Pavia e Garlasco nelle abitazioni dei genitori e degli zii di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta sul caso aperto dalla Procura della Repubblica di Pavia.

I Carabinieri e i finanzieri all’opera da stamani a Garlasco nelle abitazioni della famiglia Sempio sono coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, che ha emesso i provvedimenti nell’ambito di un fascicolo che vede indagato l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti. L’inchiesta per corruzione in atti giudiziari ha portato alle perquisizioni nelle dimore dell’ex procuratore, a Pavia, Genova e a Campione d’Italia, e nelle case di due appartenenti alle forze dell’ordine, ora in congedo, che lavoravano nella sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Pavia. (ANSA)