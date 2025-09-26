Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:47
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

La svolta

Garlasco, indagato l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti

Perquisizioni a casa dei genitori e degli zii di Andrea Sempio

Pubblicato il: 26/09/2025 – 8:47
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Garlasco, indagato l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti

Dall’alba di stamani sono in corso perquisizioni dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in merito alle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco (Pavia) il 13 agosto 2007. Si tratta di perquisizioni a Pavia e Garlasco nelle abitazioni dei genitori e degli zii di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta sul caso aperto dalla Procura della Repubblica di Pavia.
I Carabinieri e i finanzieri all’opera da stamani a Garlasco nelle abitazioni della famiglia Sempio sono coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, che ha emesso i provvedimenti nell’ambito di un fascicolo che vede indagato l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti. L’inchiesta per corruzione in atti giudiziari ha portato alle perquisizioni nelle dimore dell’ex procuratore, a Pavia, Genova e a Campione d’Italia, e nelle case di due appartenenti alle forze dell’ordine, ora in congedo, che lavoravano nella sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Pavia. (ANSA)

Argomenti
delitto garlasco
delitto Poggi
ex procuratore di Pavia Mario Venditti
garlasco
indagato l’ex procuratore di Pavia
perquisizioni abitazione
sempio
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x