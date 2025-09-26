Si legge in: 1 minuto
Meteo, domani ancora temporali. Allerta gialla in Calabria
Allerta arancione per la Lombardia. Previste piogge sul territorio calabrese a partire da domani mattina
Pubblicato il: 26/09/2025 – 17:37
Temporali in arrivo dalle prime ore di domani sulla Sicilia e in estensione nel corso della mattina alla Calabria, specie sui settori centro-meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per la giornata di domani allerta arancione su un settore della Lombardia e gialla in Emilia-Romagna, Sicilia, parte della Lombardia, Abruzzo, Marche e Calabria.
