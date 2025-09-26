Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:06
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il maltempo

Meteo, domani ancora temporali. Allerta gialla in Calabria

Allerta arancione per la Lombardia. Previste piogge sul territorio calabrese a partire da domani mattina

Pubblicato il: 26/09/2025 – 17:37
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Meteo, domani ancora temporali. Allerta gialla in Calabria

Temporali in arrivo dalle prime ore di domani sulla Sicilia e in estensione nel corso della mattina alla Calabria, specie sui settori centro-meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per la giornata di domani allerta arancione su un settore della Lombardia e gialla in Emilia-Romagna, Sicilia, parte della Lombardia, Abruzzo, Marche e Calabria. 

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Allerta gialla
Meteo
METEO CALABRIA
meteo calabria allerta
protezione civile
PROTEZIONE CIVILE CALABRIA
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x