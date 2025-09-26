Salvini: «Il Ponte lo facciamo con i soldi dei calabresi e dei siciliani»

le parole del ministro

«Il Ponte sullo Stretto di Messina lo facciamo con i soldi dei siciliani e dei calabresi, che sono le due regioni che hanno contribuito, e non con quelli dei marchigiani». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, replicando alle critiche di Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche, che a proposito di un finanziamento di circa 2 miliardi per il potenziamento del tratto Pesaro-Fano della ferrovia Adriatica, ha parlato di «storico furto infrastrutturale», accusando il leader della Lega di aver dirottato quei soldi sul progetto del Ponte. «Ovviamente e come è giusto che sia – ha ribadito Salvini – tocca a Calabria e Sicilia, visto che il Ponte le unirà». Quanto all’Alta Velocità ferroviaria nelle Marche, di cui «la sinistra parla da decenni», Salvini ha sottolineato: «Abbiamo nominato un commissario e l’obiettivo è di andare a gara a bando con le imprese nel 2017 e non nel 2057». (Agi)

