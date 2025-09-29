urne chiuse

Si sono chiusi alle 15 i 1.572 seggi elettorali delle Marche, di cui 14 ospedalieri. In totale erano 1 milione e 325.689 gli elettori chiamati alle urne per eleggere l’undicesimo presidente della Regione e i 30 consiglieri della dodicesima legislatura. L’affluenza registrata è del 50,01%, esattamente il 9,73% in meno rispetto alle ultime elezioni regionali nelle Marche. Di seguito l’affluenza città per citta: Ancona 50,41% (precedente 60,50%); Ascoli Piceno 48,97% (precedente 57,7%); Fermo 51,22% (precedente 61,2%); Macerata 47,02% (precedente 56,6%); Pesaro Urbino 52,38% (precedente 62,3%).

In vantaggio Acquaroli

In vantaggio, al momento, il presidente uscente e candidato del centrodestra Francesco Acquaroli, con la proiezione di Swg per il TgLa7 che gli assegna il 52,5% rispetto al candidato del centrosinistra Matteo Ricci che al momento si ferma al 44,10%. Primi dati anche per quanto riguarda i partiti: FdI è primo partito con il 24,10% mentre il Pd è al 20%. Nella coalizione del centrodestra segue Forza Italia al 9%, Lega all’8,70%, i Marchigiani al 5,40%, Civici Marche al 3,10%, Noi Moderati al 2,20%, Udc all’1,80%. La coalizione di centrodestra è al 54,30%, più del candidato presidente Acquaroli. Nella coalizione del campo largo il Pd è al 20%, a seguire la Lista Ricci con il 6,70%, il M5s al 5,80%, Avs al 4,40%, Avanti con Ricci al 2,50%, Progetto Marche Vive all’1,80%, Pace Salute Lavoro all’1,30%.

