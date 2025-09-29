Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:34
il ritorno

Vittorio Sgarbi riappare in pubblico per votare dopo il ricovero in ospedale

Il post del critico d’arte: «Più marchigiano di un marchigiano»

Pubblicato il: 29/09/2025 – 12:12
«Più marchigiano di un marchigiano. Felice di aver ritrovato l’appassionata sindaca Rosa Piermattei»: lo scrive sui suoi canali social Vittorio Sgarbi pubblicando alcune sue foto mentre inserisce la sua scheda di voto nell’urna al seggio elettorale. Il critico d’arte è apparso dimagrito dopo il lungo ricovero ospedaliero a causa di una forte depressione. Tra gli hashtag nel suo post #sanseverinomarche e #rinascimentomarchigiano. 

