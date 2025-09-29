Si legge in: 1 minuto
il ritorno
Vittorio Sgarbi riappare in pubblico per votare dopo il ricovero in ospedale
Il post del critico d’arte: «Più marchigiano di un marchigiano»
Pubblicato il: 29/09/2025 – 12:12
«Più marchigiano di un marchigiano. Felice di aver ritrovato l’appassionata sindaca Rosa Piermattei»: lo scrive sui suoi canali social Vittorio Sgarbi pubblicando alcune sue foto mentre inserisce la sua scheda di voto nell’urna al seggio elettorale. Il critico d’arte è apparso dimagrito dopo il lungo ricovero ospedaliero a causa di una forte depressione. Tra gli hashtag nel suo post #sanseverinomarche e #rinascimentomarchigiano.
