A Filogaso una lectio magistralis del Procuratore della Repubblica di Vibo Camillo Falvo

legalità e giustizia

FILOGASO Si terrà domani a Filogaso una giornata di alto valore istituzionale e comunitario dedicata a “Legalità, Etica e Comunità” nell’ambito del progetto Green Social Impact Manager, organizzata dalla Fondazione Antonio Emanuela Augurusa. Nel corso della mattinata, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, Camillo Falvo, sarà presente a Filogaso in qualità di relatore e docente per gli studenti della Fondazione Augurusa. L’intervento verterà sui temi della legalità, dell’etica pubblica e del contrasto alle forme di criminalità organizzata, con particolare riferimento al ruolo delle istituzioni e alla necessità di promuovere, soprattutto tra i più giovani, una cultura della responsabilità, della cittadinanza attiva e della fiducia nelle istituzioni.

La lectio magistralis del Procuratore

Non è la prima volta che il Procuratore Falvo esprime il suo sostegno alle iniziative della Fondazione, prendendo parte in prima persona alle attività. Già lo scorso aprile, ospite della Fondazione e dell’amministrazione comunale di Filogaso, aveva tenuto una lectio magistralis ai giovani partecipanti della prima edizione del corso gratuito di Alta Formazione Social Impact Manager. L’impegno della Fondazione nella promozione della cultura della legalità e nella diffusione dei valori di giustizia è stato sottolineato dallo stesso Procuratore Falvo, che in una recente intervista ha affermato: «Non posso che esprimere il mio più convinto apprezzamento per quanto svolto dalla Fondazione Augurusa. Con l’auspicio che altre realtà possano seguirne l’esempio e che questo modello possa essere replicato continuando a ispirare e a generare cambiamento, rinnovo i miei complimenti alla Fondazione per il contributo fondamentale che offre alla crescita della Calabria e del Mezzogiorno».

La soddisfazione della Fondazione

La partecipazione del Procuratore conferisce un significativo rilievo all’iniziativa, sottolineando l’importanza del dialogo tra magistratura, enti formativi e giovani, e rafforzando l’impegno della Fondazione nel promuovere occasioni di approfondimento e sensibilizzazione su questioni centrali per lo sviluppo socio-economico del territorio. «Come Fondazione esprimiamo profonda gratitudine al Procuratore Falvo per la vicinanza e la fiducia dimostrate. E’ per noi non solo un importante riconoscimento del lavoro svolto finora, ma soprattutto un prezioso incoraggiamento a proseguire con ancora maggiore impegno e determinazione nel cammino che abbiamo intrapreso. Siamo convinti che, collaborando attivamente con le istituzioni, sia possibile contribuire in modo concreto alla costruzione di un futuro migliore per la Calabria» ha dichiarato il Presidente della Fondazione Augurusa, Francesco Augurusa.

Un pranzo comunitario presso la scuola di Filogaso

La giornata proseguirà con un pranzo comunitario presso la scuola secondaria di primo grado di Filogaso, intitolata nel 2020 ad Antonio Augurusa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, promosso dalla Fondazione in collaborazione con la Parrocchia e con l’Amministrazione comunale in occasione della Giornata Internazionale delle Persone Anziane. L’iniziativa, rivolta alla cittadinanza, intende valorizzare il ruolo delle persone anziane quali depositarie di memoria storica, coesione familiare e capitale culturale, in un’ottica di rafforzamento del legame intergenerazionale e di promozione della dimensione comunitaria. L’intera giornata si colloca all’interno del percorso progettuale della Fondazione Antonio Emanuele Augurusa, orientato alla promozione della legalità, alla diffusione delle buone pratiche e alla costruzione di contesti educativi e civici orientati all’inclusione, alla corresponsabilità e alla coesione sociale.

