225 ospedali italiani si illuminano per Gaza, c’è anche la Calabria

“Luci sulla Palestina””

ROMA Crescono le adesioni al flash mob organizzato per domani dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza, “Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza”, che si pone come il più grande e diffuso flash mob mai realizzato in Italia da quando è iniziato l’attacco israeliano a Gaza. Gli ospedali che domani saranno illuminati dalle operatrici e operatori sanitari sono arrivati a 225, dalla Valle d’Aosta alla Calabria alle Isole, e sono oltre 20mila le iscrizioni via modulo online del personale sanitario, ma si stima che a partecipare saranno almeno il doppio. In Lombardia è boom di adesioni: la regione è in testa con quasi 5mila sanitari registrati nel modulo di partecipazione e 36 ospedali coinvolti su tutto il territorio regionale, in particolare sulle province di Milano (2.272 adesioni) e Monza – Brianza (oltre 400). Seguono Toscana con 2.267 sanitari e 23 ospedali soprattutto nella provincia fiorentina con 642 adesioni, seguita dalle province di Lucca (286) e Pistoia (219), poi Sardegna con 1.955 adesioni e 15 ospedali e con le province di Sassari (quasi 800 adesioni) e Oristano con più sanitari registrati. E poi Puglia con 1.905 adesioni e 10 ospedali: Bari (oltre 1.300 adesioni) e Lecce (quasi 300) le province con più adesioni. Segue Lazio con 1.658 adesioni e 13 ospedali distribuiti soprattutto a Roma e provincia (1.169 adesioni), seguita da Latina e Viterbo. Infine Piemonte con 1.656 sanitari e 26 ospedali soprattutto nella provincia di Torino (782) e in quella di Cuneo, Emilia Romagna con 1.620 adesioni e 16 ospedali con più adesioni nella provincia di Bologna (304) seguita da Modena (272), Veneto con 1.193 sanitari e 14 ospedali e le province di Treviso (232) e Padova (208) con più adesioni. Il flash mob avrà inizio davanti a tutti i 225 ospedali coinvolti alle 21 e si aprirà in tutta Italia con uno stesso testo che verrà letto dal personale sanitario di ogni ospedale, in cui si affermano i motivi e lo spirito della mobilitazione. Seguirà l’accensione in simultanea in tutta Italia di luci, torce, lampade e qualunque fonte luminosa porteranno i 20mila partecipanti davanti agli ospedali. Quindi si aprirà la commemorazione dei 1.677 operatori e operatrici sanitari uccisi a Gaza in questi 2 anni, con la lettura collettiva a staffetta tra le regioni dei loro nomi. Infine sono previsti brevi interventi delle associazioni, comitati e sindacati che hanno aderito al flash mob.

