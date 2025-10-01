225 ospedali italiani si illuminano per Gaza, c’è anche la Calabria
Saranno oltre 20 mila gli operatori sanitari che prenderanno parte al flash mob
ROMA Crescono le adesioni al flash mob organizzato per domani dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza, “Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza”, che si pone come il più grande e diffuso flash mob mai realizzato in Italia da quando è iniziato l’attacco israeliano a Gaza. Gli ospedali che domani saranno illuminati dalle operatrici e operatori sanitari sono arrivati a 225, dalla Valle d’Aosta alla Calabria alle Isole, e sono oltre 20mila le iscrizioni via modulo online del personale sanitario, ma si stima che a partecipare saranno almeno il doppio. In Lombardia è boom di adesioni: la regione è in testa con quasi 5mila sanitari registrati nel modulo di partecipazione e 36 ospedali coinvolti su tutto il territorio regionale, in particolare sulle province di Milano (2.272 adesioni) e Monza – Brianza (oltre 400). Seguono Toscana con 2.267 sanitari e 23 ospedali soprattutto nella provincia fiorentina con 642 adesioni, seguita dalle province di Lucca (286) e Pistoia (219), poi Sardegna con 1.955 adesioni e 15 ospedali e con le province di Sassari (quasi 800 adesioni) e Oristano con più sanitari registrati. E poi Puglia con 1.905 adesioni e 10 ospedali: Bari (oltre 1.300 adesioni) e Lecce (quasi 300) le province con più adesioni. Segue Lazio con 1.658 adesioni e 13 ospedali distribuiti soprattutto a Roma e provincia (1.169 adesioni), seguita da Latina e Viterbo. Infine Piemonte con 1.656 sanitari e 26 ospedali soprattutto nella provincia di Torino (782) e in quella di Cuneo, Emilia Romagna con 1.620 adesioni e 16 ospedali con più adesioni nella provincia di Bologna (304) seguita da Modena (272), Veneto con 1.193 sanitari e 14 ospedali e le province di Treviso (232) e Padova (208) con più adesioni. Il flash mob avrà inizio davanti a tutti i 225 ospedali coinvolti alle 21 e si aprirà in tutta Italia con uno stesso testo che verrà letto dal personale sanitario di ogni ospedale, in cui si affermano i motivi e lo spirito della mobilitazione. Seguirà l’accensione in simultanea in tutta Italia di luci, torce, lampade e qualunque fonte luminosa porteranno i 20mila partecipanti davanti agli ospedali. Quindi si aprirà la commemorazione dei 1.677 operatori e operatrici sanitari uccisi a Gaza in questi 2 anni, con la lettura collettiva a staffetta tra le regioni dei loro nomi. Infine sono previsti brevi interventi delle associazioni, comitati e sindacati che hanno aderito al flash mob.
