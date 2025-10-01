Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:14
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la tragedia

Scavalca il cancello dello stadio e cade nel vuoto: muore tecnico di calcio

Leo Scaffidi, 62 anni, ha perso la vita a Gioiosa Marea. La struttura è stata sequestrata

Pubblicato il: 01/10/2025 – 19:30
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Scavalca il cancello dello stadio e cade nel vuoto: muore tecnico di calcio

GIOIOSA MAREA Tragedia oggi pomeriggio a Gioiosa Marea, nel Messinese, dove un uomo di 62 anni, Leo Scaffidi, è morto dopo una caduta mentre tentava di scavalcare il cancello dello stadio comunale, rimasto chiuso. Il 62enne, membro dello staff tecnico della squadra locale, avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Sul posto i soccorsi e i carabinieri, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La Procura di Patti ha disposto il trasferimento della salma al Policlinico di Messina per gli accertamenti medico-legali e il sequestro dell’impianto sportivo.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
gioiosa marea
leo scaffidi
morto tecnico calcio gioiosa marea
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x