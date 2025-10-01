Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:01
Si legge in: 1 minuto
la tragedia

Velivolo precipita a Sabaudia, morti due militari 

L’aereo è stato trovato dai soccorritori in fiamme

Pubblicato il: 01/10/2025 – 11:31
È stato localizzato il velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina precipitato questa mattina all’interno del Parco Nazionale del Circeo nel comune di Sabaudia. L’aereo è stato trovato dai soccorritori in fiamme e, al suo interno, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due militari. Il velivolo è precipitato durante una missione addestrativa, nell’area compresa tra la Migliara 49 e Cerasella, vicino una delle entrate del Parco, in una zona di foresta dove in quel momento non si trovava nessuno. (ANSA)

morti due militari
sabaudia
Velivolo precipita a Sabaudia
Nazionale
