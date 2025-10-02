Tempo in miglioramento, ma nel weekend nuova perturbazione

il meteo

ROMA Ultime piogge con temperatura ben sotto le medie climatiche su buona parte dell’Italia; tuttavia una svolta è all’orizzonte. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un miglioramento del tempo dopo le tante piogge già da giovedì 2 ottobre su parte del Paese, con l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo centro-occidentale. Da segnalazione però la possibilità degli ultimi rovesci, anche a carattere di temporale, sul medio e basso Adriatico e sulla Sicilia tirrenica. Altrove invece il sole splenderà in maniera convinta. Le temperature si manterranno ancora piuttosto basse per il periodo, specie di notte e al primo mattino, a causa dei venti intensi (Bora e Grecale) con raffiche fino a 40-50 km/h che soffieranno dai quadranti settentrionali in particolare al Centro Sud. Questa rinnovata stabilità atmosferica ci accompagnerà fino all’avvio del prossimo fine settimana (sabato 4 ottobre). Tuttavia, proprio tra la notte e le prime ore di domenica 5 ottobre si avvicinerà una perturbazione in discesa dal Nord Europa che provocherà delle piogge sulla Liguria (specie settori centrali e di Levante), al Nord Est e su parte dell’alta Toscana. Qualche fiocco di neve potrà cadere sulle Alpi orientali, una citazione prossima ai 2000/2200 metri. Questo impulso perturbato attraverserà le regioni centrali nel corso di domenica e infine anche quelle meridionali. Buone notizie invece per la prossima settimana; si prevede l’arrivo di un campo di alta pressione a garanzia di un’atmosfera più stabile.

Le previsioni del weekend e l’allerta gialla

Oggi al Nord bel tempo, ma più freddo, specie al mattino. Al Centro: rovesci irregolari sulle adriatiche; ventoso e freddo per il periodo. Al Sud: temporale su Puglia, Calabria , alta Sicilia. Piuttosto ventoso e freddo per il periodo. Domani, venerdì 3 ottobre, al Nord bel tempo, ma più freddo. Al Centro soleggiato; ancora vento e temperatura sotto la media. Al Sud rovesci in Puglia, ventoso e freddo per il periodo. Sabato 4 al Nord stabile e soleggiato. Al Centro sole ovunque; meno vento. Al Sud stabile e soleggiato; venti dai quadranti settentrionali.

La Protezione civile ha annunciato per sei regioni in allerta gialla: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata,

Calabria ionica e Sicilia settentrionale e nord-orientale. “Era una ventina di anni che nelle regioni centrali a inizio ottobre non si registravano minime così basse”, dice Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it al Corriere della Sera. “Anche le massime tra domani e sabato potrebbero non superare i 13-14 gradi nelle zone interne centrali più elevate e più fredde”, aggiunge. Oggi in mattinata le previsioni annunciano vento di burrasca forte specie sulle regioni centro-meridionali, accompagnato da rovesci e possibili grandinate soprattutto sul settore adriatico e tra Sicilia e Calabria.