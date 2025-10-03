Skip to main content

03/10/2025 – 14:18
il sinistro

Incidente a Vibo, scontro tra due auto sulla Statale 18

Sul posto 118 e Polizia per i primi accertamenti. Numerosi disagi alla circolazione e traffico su entrambe le corsie

03/10/2025 – 14:18
VIBO VALENTIA Scontro tra due auto lungo la Statale 18 a Vibo Valentia. Nei pressi dello svincolo per Moderata Durant, due veicoli, una Fiat e una Peugeot si sono scontrati. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118, ma non sono ancora chiare le condizioni delle persone coinvolte. Anche la Polizia con due volanti è intervenuta per i primi accertamenti sull’incidente e per provare a limitare i numerosi disagi alla circolazione susseguiti. Lo scontro è avvenuto, infatti, all’ora di punta della principale strada vibonese, creando una lunga coda su entrambe le corsie. All’incrocio in cui è avvenuto l’incidente è in fase di costruzione una rotatoria, data la riconosciuta pericolosità di quel tratto di strada. (redazione@corrierecal.it)

