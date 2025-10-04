Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:10
Droni sull’aeroporto di Monaco

Lo scalo chiuso nella notte. Voli ripresi stamattina

Pubblicato il: 04/10/2025 – 7:32
Droni sull’aeroporto di Monaco

L’aeroporto di Monaco è stato nuovamente chiuso per la seconda notte consecutiva dopo un nuovo allarme per la presenza di sospetti droni. L’aeroporto era già stato chiuso la notte precedente per motivi simili, il che ha causato la cancellazione di oltre 30 voli e quasi 3.000 passeggeri sono rimasti bloccati.
“Le operazioni di volo riprenderanno gradualmente a partire dalle 7:00” all’aeroporto di Monaco di Baviera: è la nuota aggiornata pubblicata sul sito dello scalo. “I passeggeri sono comunque invitati a consultare il sito web della propria compagnia aerea per informazioni prima di recarsi in aeroporto. Si verificheranno ritardi durante tutta la giornata”. (AGI)

