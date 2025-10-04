Silli “salta il fosso”, tensione Noi Moderati-Fi

schermaglie nel centrodestra

ROMA Maurizio Lupi chiede le dimissioni dal governo di Giorgio Silli, passato con FI. “Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha comunicato che il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli, di Noi Moderati, ha aderito a Forza Italia – scrive il presidente di Nm -. Per me la libertà il principio cardine che va sempre rispettato, anche quando riguarda una scelta politica. Tuttavia ricordo che il sottosegretario Silli è stato da me designato a rappresentare il nostro partito nel governo Meloni, designazione tanto più politica in quanto Silli non è parlamentare. Pertanto mi aspetto, in coerenza con la sua scelta, le immediate dimissioni da sottosegretario, per permettere al nostro partito di continuare a partecipare attivamente all’azione di governo con un nuovo rappresentante, in particolare nella politica estera”. “Libertà ed etica vanno sempre di pari passo – sottolinea Lupi -. Per Noi Moderati, oggi più che mai, il progetto politico di rafforzare l’area centrista e popolare del centrodestra rimane valido, considerando che nel 2008 quest’area rappresentava il 39 per cento degli elettori e oggi al massimo il 10 per cento, e che lo stesso fondatore del centrodestra, Silvio Berlusconi, volle la ‘Casa delle Libertà” a quattro gambe. Questo progetto non può essere realizzato con campagne acquisti tra alleati della coalizione durante una campagna elettorale che ci vede tutti insieme impegnati, né con progetti di annessione, ma tornando a quell’anima popolare e moderata che permetta di ridare voce e rappresentanza ai nove milioni di moderati che non vanno più a votare e si sono allontanati dalla politica. Alle elezioni europee, sotto il simbolo del Partito Popolare Europeo, abbiamo presentato la lista Forza Italia – Noi Moderati, dando un contributo determinante per raggiungere il 10 per cento. Alle elezioni regionali, abbiamo presentato le nostre liste (Marche, Toscana e Calabria) e, in particolare in Toscana, abbiamo ridato voce ai movimenti civici troppe volte trascurati dalla politica nazionale. Lavoriamo con lealtà nel Centrodestra per rafforzarlo, ci auguriamo che tutti facciano lo stesso”. (AGI)

