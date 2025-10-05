Si legge in: 1 minuto
Flotilla, Israele smentisce i maltrattamenti sugli attivisti
Lo riferisce il ministero degli Esteri israeliano in una nota su X
Pubblicato il: 05/10/2025 – 12:15
ROMA Le affermazioni sui presunti maltrattamenti subiti da Greta Thunberg e altri attivisti della Global Sumud Flotilla dopo essere stati fermati da Israele “sono sfacciate menzogne”. Lo riferisce il ministero degli Esteri israeliano in una nota su X. “Tutti i diritti legali dei detenuti sono pienamente rispettati. E’ interessante notare che Greta stessa e altri detenuti si sono rifiutati di accelerare la loro espulsione e hanno insistito per prolungare la loro permanenza in custodia. Greta non si e’ lamentata con le autorita’ israeliane per nessuna di queste accuse assurde e infondate, in quanto non si sono mai verificate”, si legge nella nota.
