Flotilla, Israele smentisce i maltrattamenti sugli attivisti

ROMA Le affermazioni sui presunti maltrattamenti subiti da Greta Thunberg e altri attivisti della Global Sumud Flotilla dopo essere stati fermati da Israele “sono sfacciate menzogne”. Lo riferisce il ministero degli Esteri israeliano in una nota su X. “Tutti i diritti legali dei detenuti sono pienamente rispettati. E’ interessante notare che Greta stessa e altri detenuti si sono rifiutati di accelerare la loro espulsione e hanno insistito per prolungare la loro permanenza in custodia. Greta non si e’ lamentata con le autorita’ israeliane per nessuna di queste accuse assurde e infondate, in quanto non si sono mai verificate”, si legge nella nota.