Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:06
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

CHE TEMPO FA?

Meteo, temporali e precipitazioni al Sud

Le previsioni dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 12-18 ore

Pubblicato il: 05/10/2025 – 14:27
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Meteo, temporali e precipitazioni al Sud

ROMA Dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 12-18 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, su Sicilia e Calabria, specie sui settori tirrenici, e su Puglia e Basilicata, specie sui settori meridionali e ionici. Lo rende noto il dipartimento della Protezione civile. Domani, invece, al Sud: residua instabilità al mattino su Calabria, Sicilia orientale, Campania e Puglia, con possibili piovaschi, situazione in rapido miglioramento. Altrove prevalentemente sereno.

Argomenti
CALABRIA
che tempo fa calabria
meteo in calabria
notizie meteo calabria
previsioni meteo calabria
Top
Categorie collegate
Nazionale
Regione
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x