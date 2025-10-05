Si legge in: 1 minuto
Meteo, temporali e precipitazioni al Sud
Le previsioni dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 12-18 ore
Pubblicato il: 05/10/2025 – 14:27
ROMA Dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 12-18 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, su Sicilia e Calabria, specie sui settori tirrenici, e su Puglia e Basilicata, specie sui settori meridionali e ionici. Lo rende noto il dipartimento della Protezione civile. Domani, invece, al Sud: residua instabilità al mattino su Calabria, Sicilia orientale, Campania e Puglia, con possibili piovaschi, situazione in rapido miglioramento. Altrove prevalentemente sereno.
