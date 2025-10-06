Papa Leone limita i poteri dello Ior

vaticano

Meno poteri allo Ior. Mossa a sorpresa di Papa Leone XIV, che ha tolto gli investimenti finanziari in esclusiva all’istituzione vaticana. In una lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” sulle attività di investimento finanziario della Santa Sede, Papa Leone sottolinea che «la corresponsabilità nella communio è uno dei principi per il servizio della Curia Romana, come voluto da Papa Francesco e stabilito nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, del 19 marzo 2022. Questa responsabilità condivisa, che riguarda anche le Istituzioni curiali alle quali spettano le attività di investimento finanziario della Santa Sede, richiede che siano consolidate le disposizioni succedutesi nel tempo e siano ben definiti i ruoli e le competenze di ciascuna Istituzione, rendendo possibile la convergenza di tutti in una dinamica di mutua collaborazione». Considerati tali motivi, «valutate attentamente le raccomandazioni approvate all’unanimità dal Consiglio per l’Economia e consultate persone esperte in questa materia, con la lettera il Pontefice stabilisce che . «Il Rescriptum ex Audientia SS.mi, intitolato ‘Istruzione sull’Amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede’, del 23 agosto 2022, è abrogato».

