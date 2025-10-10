Skip to main content

cybercriminalità

Attacco hacker a un portale sanitario dei medici

Centinaia le vittime. Si indaga

Pubblicato il: 10/10/2025 – 18:17
MILANO Sono centinaia le vittime di attacco hacker che ha colpito una piattaforma privata chiamata “Paziente Consapevole”, una rete che mette in contatto pazienti e medici. Una serie di mail sono state inviate a centinaia di cittadini per chiedere il pagamento di presunti arretrati per prestazioni sanitarie, esami e farmaci. Sull’attacco, presumibilmente dall’est Europa, indaga la polizia Postale coordinata dal pm della procura di Milano Enrico Pavone. Il reato ipotizzato è truffa. Al momento il sito appare spostato su “un indirizzo sicuro”, ma anche cliccando su quel link appare una pagina in “manutenzione”. Le mail, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, provengono da una inesistente società di recupero crediti di Monza, che chiede agli utenti di pagare presunti arretrati per prestazioni sanitarie presentando dati anagrafici e tipologie di patologie ed esami realmente attinenti alla storia clinica di quei pazienti.

