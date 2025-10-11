Skip to main content

la scomparsa

Lutto nel cinema, è morta Diane Keaton

Recitò in “Io e Annie” e “Il Padrino”

Pubblicato il: 11/10/2025 – 21:16
Lutto nel cinema, è morta Diane Keaton

È morta a 79 anni Diane Keaton, celebre attrice americana e musa di Woody Allen Lo riferisce il sito americano People, secondo cui l’attrice è deceduta in California ma non si conoscono ancora le cause. L’attrice divenne celebre recitando ne “Il Padrino”, vincendo poi agli Oscar del 1978 come attrice in “Io e Annie”.

