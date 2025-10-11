Si legge in: 1 minuto
il caso
Morto dopo il taser, 5 carabinieri indagati
Salvini: «Noi stiamo con i militari»
Pubblicato il: 11/10/2025 – 20:03
Sono cinque i carabinieri indagati dalla procura di Napoli per la morte di uomo nordafricano di 35 anni dopo l’uso del taser per immobilizzarlo. Il fatto è accaduto nel centro di Napoli nel quartiere Chiaia lunedì scorso. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per permettere gli accertamenti tra cui l’esame autoptico. «Noi stiamo con i carabinieri», ha scritto su X il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini.
