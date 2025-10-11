Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:16
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il caso

Morto dopo il taser, 5 carabinieri indagati

Salvini: «Noi stiamo con i militari»

Pubblicato il: 11/10/2025 – 20:03
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Morto dopo il taser, 5 carabinieri indagati

Sono cinque i carabinieri indagati dalla procura di Napoli per la morte di uomo nordafricano di 35 anni dopo l’uso del taser per immobilizzarlo. Il fatto è accaduto nel centro di Napoli nel quartiere Chiaia lunedì scorso. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per permettere gli accertamenti tra cui l’esame autoptico. «Noi stiamo con i carabinieri», ha scritto su X il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
carabinieri
indagati carabinieri
morto con il taser
NAPOLI
TASER
taser morto
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x