Toscana al voto: sfida Giani-Tomasi

oggi e domani urne aperte

ROMA La Regione Toscana al voto oggi, dalle 7 alle 23, e domani, dalle 7 alle 15, per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 26 ottobre e lunedì 27 ottobre si legge sul sito del Viminale. A contendersi la carica di governatore della Toscana tre candidati. Il presidente della Regione uscente, candidato del campo largo di centrosinistra, Eugenio Giani, per il centrodestra il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e Antonella Bundu con il sostegno di Toscana Rossa, la lista che mette insieme Rifondazione comunista, Potere al Popolo e Possibile. Si tratta della terza Regione al voto in questo range temporale autunnale, dopo Marche e Calabria: il centrosinistra punta a vincere per tentare la rimonta al centrodestra, al momento “in vantaggio” 2-0 dopo aver riconquistato le Marche con Acquaroli e la Calabria con Occhiuto.

