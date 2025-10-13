Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:55
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’intervento

«Agricoltura in emergenza, servono misure concrete su fisco, lavoro e innovazione»

Il Direttore generale di Confagricoltura, Roberto Caponi, dopo l’incontro a Palazzo Chigi sulla legge di bilancio

Pubblicato il: 13/10/2025 – 17:45
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«Agricoltura in emergenza, servono misure concrete su fisco, lavoro e innovazione»

Il Direttore generale di Confagricoltura, Roberto Caponi, dopo l’incontro a Palazzo Chigi sulla legge di bilancio, ha illustrato le priorità del mondo agricolo in questa fase particolarmente complessa per il comparto. «È stato un incontro molto utile – ha dichiarato Caponi – durante il quale abbiamo rappresentato le difficoltà che le aziende agricole stanno affrontando: dal cambiamento climatico alle epizoozie, fino ai problemi legati ai dazi, sullo sfondo le preoccupazioni per una riforma della PAC che prevede una riduzione delle risorse di oltre il 22% e che si presenta molto complessa».
Il Direttore generale ha poi sottolineato le principali richieste avanzate dalle imprese agricole: «Abbiamo chiesto la proroga del regime speciale dell’IRPEF agricola agevolata, con l’esenzione fino a 10mila euro e la riduzione al 50% fino a 15mila. Una misura importante che, a nostro avviso, deve diventare strutturale. Abbiamo chiesto di continuare a investire sulla digitalizzazione, rifinanziando Transizione 4.0, che è stato largamente utilizzato dalle imprese agricole con grande successo, magari utilizzando le risorse del PNRR che non sono state impiegate per il 5.0.
L’agricoltura vive oggi una vera e propria emergenza: la difficoltà nel reperire manodopera. «Per questo – ha aggiunto Caponi – abbiamo proposto al Governo di rendere più attrattive le retribuzioni, attraverso una riduzione della tassazione sugli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali e dagli straordinari. Infine, abbiamo chiesto il rifinanziamento della ZES unica per il Mezzogiorno, l’IVA agevolata al 4% per tutti i prodotti avicoli e l’istituzione di un fondo con dotazione adeguata per le emergenze destinato alle aziende agricole, utilizzabile senza particolari oneri burocratici».

Argomenti
Confagricoltura
Nazionale
roberto caponi
Categorie collegate
Nazionale
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x