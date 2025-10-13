Tra sport e memoria, San Costantino Calabro ricorda Lisa Grasso nel primo Memorial

la manifestazione

SAN COSTANTINO Si sono svolti ieri a San Costantino Calabro, nel Vibonese, i campionati regionali di corsa su strada con il primo Memorial Lisa Grasso. I campionati sono indetti dalla Fidal, la Federazione Italiana Atletica Leggera e organizzati dall’associazione atletica San Costantino Calabro guidata da Tonino Panuccio. Presente anche il presidente Fidal Vincenzo Caira e il delegato provinciale Antonio Contartese. Una giornata di grandi emozioni nel ricordo dell’atleta Lisa Grasso, scomparsa prematuramente e conosciuta per la sua grande passione, lo spirito sportivo e il suo sorriso contagioso. L’intera comunità di San Costantino Calabro ha voluto ricordare insieme Lisa: un’occasione per trasformare il dolore in un segno di amore e continuità. Ricordare il passato, le lotte e le sofferenze, ma anche i trionfi, aiuta a definire chi siamo e rafforza il legame con la nostra storia, sia individuale che collettiva.

La manifestazione patrocinata dal comune di San Costantino Calabro (presenti il sindaco Nicola Derito e gli assessori Scarcia e Grasso) e dall’ Asi con il presidente Michele Larocca. Un prezioso contributo è stato offerto dalla Pro Loco locale con il presidente Costantino Suppa, dall’ associazione Bicinsieme paesaggi in movimento San Costantino Calabro guidata da Raffaele Mancuso e dai volontari della Federcaccia e Agriambiente. La sinergia tra i gruppi, uniti nel ricordo di Lisa, ha dato vita a una giornata fantastica con tanto affetto dato alla famiglia dell’atleta. La gara si è svolta su un percorso di 10 km lungo le vie del paese e ha visto la partecipazione di 29 Società e di oltre 240 partecipanti, anche da fuori regione, tra gara competitiva e non competitiva I vincitori sono: per la categoria femminile Simona Belvedere dell’Atletica Brothers, Isabella Cardile del Violetta Club Lamezia e Rosa Ciccone dell’Atletica Barbas. Nella categoria maschile hanno trionfato Michele Gaggiano del Running Club Napoli, Charles Elshalkn della Pol. Magna Grecia Cassano e Federico Denis della Podistica Messina. A vincere il premio “Lisa Grasso” categ. SF 50 è stata Rosa Ciccone. Una bellissima giornata di sport, di memoria e di forti emozioni, frutto del lavoro di sinergia tra vari gruppi istituzionali, uniti nel ricordo di Lisa.

