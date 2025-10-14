Skip to main content

la tragedia

Esplosione durante uno sgombero: muoiono 3 carabinieri

Crolla un casolare nel Veronese. Feriti altri 13 tra militari e poliziotti

Pubblicato il: 14/10/2025 – 7:11
VERONA Tre carabinieri sono morti e 13 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un’esplosione che si è verificata in una casa colonica di Castel D’Azzano, in provincia di Verona.  Un uomo e una donna di circa 60 anni, fratelli, sono stati fermati dalle forze dell’ordine, mentre un terzo familiare è tutt’ora ricercato nella zona.  Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l’abitazione, al cui interno c’erano tre persone, quando c’è stata la deflagrazione. L’intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. Sul posto erano presenti anche i Vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente, ma per i carabinieri non c’è stato nulla da fare. Tra gli occupanti, una donna è rimasta ferita. (Ansa)


