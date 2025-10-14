In Italia oltre 5,7 milioni in povertà assoluta

l’emergenza

ROMA Nel 2024, si stima che siano oltre 2,2 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta – l’8,4 per cento delle famiglie residenti – per un totale di 5,7 milioni di individui, il 9,8 per cento dei residenti (entrambe le quote risultano stabili rispetto al 2023, quando erano pari rispettivamente a 8,4 per cento e 9,7 per cento). Lo comunica l’Istat. L’incidenza della povertà assoluta fra le famiglie con almeno uno straniero è pari al 30,4 per cento, sale al 35,2 per cento nelle famiglie composte esclusivamente da stranieri, mentre scende al 6,2 per cento per le famiglie composte solamente da italiani. L’incidenza di povertà relativa tra le famiglie, pari al 10,9 per cento, risulta anch’essa sostanzialmente stabile rispetto al 2023 (era 10,6 per cento), coinvolgendo oltre 2,8 milioni di famiglie. In lieve crescita è l’incidenza di povertà relativa tra gli individui, che sale al 14,9 per cento (dal 14,5 per cento del 2023), coinvolgendo oltre 8,7 milioni di individui.



Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato