Occhiuto bis, prima “missione” europea dopo le elezioni regionali. Il punto con Fitto

la visita

LAMEZIA TERME Prima “missione” europea al suo secondo mandato da presidente della Regione Calabria: come anticipato oggi dal Corriere della Calabria, il rieletto governatore Roberto Occhiuto oggi è a Bruxelles dove ha partecipato a una seduta del Comitato delle Regioni dell’Unione europea. A renderlo noto lo stesso Occhiuto sui suoi canali social. Occhiuto è stato accolto da un applauso dell’aula e dal saluto di Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte capodelegazione italiana al Comitato delle Regioni (e anche vicesegretario di Forza Italia come lo stesso Occhiuto), che ha rimarcato «lo straordinario risultato raggiunto» alle elezioni di dieci giorni fa in Calabria. In programma per Occhiuto anche un incontro con il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto. «Abbiamo vinto con un risultato straordinario grazie a tutti quelli che mi hanno inviato messaggi, non sono riuscito a rispondere a tutti perché sto lavorando in continuità, ancora non mi sono riposato, Sono stato a Roma per parlate dell’uscita dal commissariamento della sanità e ora a Bruxelles», ha commentato sui social Occhiuto, che dovrebbe trattenersi a Bruxelles anche domani. Diversi i temi al centro della “missione” nel cuore dell’Europa: tra questi anche la possibilità di una rimodulazione dei fondi comunitari a disposizione della Regione Calabria fino al 2027 (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato