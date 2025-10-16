Si legge in: 1 minuto
il femminicidio
Aggredita dal marito, muore dopo due mesi
La donna era stata colpita con una mazzuola da carpentiere
Lo scorso 6 agosto colpì la moglie alla testa con una mazzuola da carpentiere, riducendola in fin di vita. Poi chiamò i carabinieri sostenendo che la donna fosse rimasta vittima di un tentativo di rapina. Alla fine l’uomo, 70 anni, residente a Somma Vesuviana (Napoli), crollò dopo un lungo interrogatorio. Oggi la donna, Vasyl’yeva Olena Georgiyivna, 60enne di origini ucraine, è morta. Era ricoverata da allora al Camaldoli Hospital di Napoli. L’uomo, che al momento dell’arresto finì in carcere per tentato omicidio, ora sarà accusato di omicidio. (Ansa)
