Intimidazione al sindaco Fabio Signoretta, le reazioni della politica e della comunità: «Gesto vile»

VIBO VALENTIA Dopo il vile atto intimidatorio ai danni del sindaco di Jonadi Fabio Signoretta arrivano i messaggi di solidarietà e vicinanza da parte del mondo politico e dalla società civile. Al primo cittadino è stata recapitata questa mattina una lettera minatoria che raffigurava la sua targa e pesanti insulti. Signoretta ha subito denunciato ai Carabinieri.

La vicinanza di Rosaria Succurro

«Esprimo tutta la mia solidarietà al sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta, destinatario di un vile atto intimidatorio, l’ennesimo che colpisce un amministratore calabrese» ha affermato la presidente Anci Calabria Rosaria Succurro. «Si tratta – prosegue – di un gesto inaccettabile e inquietante, che offende l’intera comunità di Jonadi e il senso stesso delle istituzioni. Chi tenta di condizionare l’azione amministrativa con la paura deve sapere che troverà sempre un muro compatto di legalità e di democrazia». Succurro ha chiesto che «le forze dell’ordine e le autorità competenti garantiscano la piena sicurezza personale e familiare del sindaco Signoretta, affinché possa continuare il suo mandato con la necessaria serenità».

La solidarietà di Mangialavori e Forza Italia

«Esprimo la mia solidarietà al sindaco di Jonadi per il grave episodio che lo ha interessato. È inaccettabile che chi amministra debba fare i conti con gente che non conosce il linguaggio della democrazia ma solo quello della violenza e della prevaricazione. Sono certo che Signoretta non si lascerà intimidire e continuerà a lavorare nell’interesse della sua comunità». Così in un messaggio di vicinanza il presidente della commissione bilancio della Camera Giuseppe Mangialavori. Anche il coordinamento provinciale di Forza Italia ha espresso vicinanza: «Condanniamo fermamente ogni forma di violenza e minaccia nei confronti di chi lavora per il bene della comunità. Siamo certi che il sindaco Signoretta continuerà a svolgere il suo ruolo con la stessa determinazione, nella piena fiducia delle istituzioni e della legalità».

Magi: «Tutto la comunità di +Europa vicina a Signoretta»

«Solidarietà, vicinanza e massimo sostegno a Fabio Signoretta, sindaco di Jonadi e dirigente di +Europa, al quale è stata recapitata una lettera con pesanti minacce: è il prezzo che si paga quando si fa politica in modo onesto in un territorio difficile come il vibonese, senza mai abbassare la testa ma anzi volgendo lo sguardo al futuro della Calabria. Le autorità facciano piena luce sulla matrice di queste minacce, che non faranno arretrare di un passo la battaglia per la legalità di Fabio Signoretta, attorno al quale si stringe tutta la comunità di +Europa». Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

Il messaggio dell’esponente dem Mammoliti

«Esprimo la piena solidarietà e vicinanza al Sindaco di Jonadi Fabio Signoretta per il messaggio intimidatorio che gli è stato recapitato nel suo ufficio. L’intensa attività dispiegata dal Sindaco Signoretta a difesa della sua comunità e del territorio rappresenta un evidente ed incontrovertibile esempio di passione e impegno civile». Così l’esponente del Partito democratico Raffaele Mammoliti. «Sono convinto che non saranno gesti così riprovevoli, da stigmatizzare senza se e senza ma, a limitare l’azione e l’attività politico-amministrativa di una persona impegnata con dedizione e responsabilità a sostegno dei diritti civili e di cittadinanza. Solo attraverso l’affermazione della legalità si potranno garantire nel nostro territorio e in Calabria crescita civile, tenuta democratica e sviluppo produttivo. Come Pd ai vari livelli saremo al suo fianco e dell’intera amministrazione a sostegno di ogni azione e iniziativa utile che si deciderà di intraprendere. Siamo molto fiduciosi che le forze dell’ordine ,alle quali va l’apprezzamento per l’encomiabile lavoro quotidiano svolto nell’intero territorio, riusciranno a garantire risposte tempestive».

Vitaliano Papillo (Cisal e Gal Terre Vibonesi) esprime vicinanza

Anche il segretario provinciale della Cisal e Presidente del Gal Terre Vibonesi, Vitaliano Papillo, esprime ferma condanna per il vile atto intimidatorio subito dal Sindaco di Jonadi. «Piena solidarietà a Fabio Signoretta e a tutta l’amministrazione comunale di Jonadi – dichiara Papillo. Questi gesti codardi non piegheranno chi lavora con onestà e dedizione per il bene della propria comunità. Gli amministratori locali sono presidio di legalità e rappresentano lo Stato nelle comunità. Ogni attacco a loro è un attacco alla democrazia che va respinto con fermezza. La Cisal e il Gal Terre Vibonesi – conclude – sono al fianco del Sindaco Signoretta, certi che continuerà a svolgere il suo mandato con la stessa determinazione e spirito di servizio».

«Piena solidarietà» dalla Fp Cisl Magna Grecia

«La Fp Cisl Magna Grecia esprime piena solidarietà al sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta, per il vile gesto intimidatorio di cui è stato vittima. Si tratta di un episodio grave e inaccettabile, che colpisce un amministratore giovane, punto di riferimento per la sua comunità». È quanto scrive Antonino D’Aloi, Segretario generale Fp Cisl Magna Grecia. «Ogni tentativo di condizionare, con la paura o con la violenza, l’azione di chi lavora per la comunità è un attacco alla democrazia e alle istituzioni. Siamo certi che il sindaco Signoretta non si lascerà intimidire e che continuerà, con serietà e passione, insieme alla sua Amministrazione, il suo impegno per Jonadi».

Tucci: «Continui il suo lavoro per Jonadi»

«Desidero esprimere la mia solidarietà e vicinanza al sindaco di Ionadi Fabio Signoretta destinatario in mattinata di una lettera contenente minacce». Lo afferma il deputato del M5S Riccardo Tucci. «Esorto il sindaco a non farsi condizionare da questi gesti vili e a continuare la sua opera di guida della laboriosa comunità jonadese. Auspico al contempo che le autorità competenti facciano piena luce sulla vicenda, assicurando alla giustizia l’autore dell’intimidazione». Anche il gruppo territoriale del M5S ha espresso solidarietà e vicinanza.

Enzo Romeo: «A Fabio Signoretta il nostro sostegno»

«Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, la più sincera solidarietà al collega Fabio Signoretta, Sindaco di Jonadi, per il vile atto intimidatorio subito». Lo dichiara il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo. «Simili gesti non solo offendono la dignità delle istituzioni democratiche, ma colpiscono l’impegno quotidiano di chi lavora con serietà e passione per il bene della propria comunità. A Fabio va il nostro pieno sostegno, con la certezza che continuerà a svolgere il suo ruolo con la stessa determinazione e senso di responsabilità che lo contraddistinguono. La Calabria ha bisogno di amministratori liberi, coraggiosi e rispettati. Ogni minaccia è una ferita alla democrazia, che va respinta con fermezza e unità».

La vicinanza di Noi Moderati

Nicola Brosio, segretario provinciale di “Noi Moderati” Vibo, “esprime la più ferma condanna per il vile atto intimidatorio ai danni del sindaco di Ionadi, Fabio Signoretta. Simili gesti, che mirano a colpire chi svolge con impegno e senso di responsabilità la propria attività politica e civile, rappresentano un attacco inaccettabile ai principi di democrazia e libertà che sono alla base della nostra comunità. A lui rivolgiamo la nostra più sincera solidarietà e vicinanza, certi che tali episodi non riusciranno a scalfire la determinazione e il coraggio di chi crede nella buona politica e nel servizio al cittadino. Noi Moderati – conclude Brosio – ribadisce con forza che la violenza e l’intimidazione non troveranno mai spazio nella vita pubblica e che la risposta più forte sarà sempre l’unità, la partecipazione e il rispetto reciproco”.

