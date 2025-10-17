Intimidazione al sindaco di Jonadi Fabio Signoretta, recapitata una lettera con minacce

il caso

VIBO VALENTIA Minacce al sindaco di Jonadi Fabio Signoretta. Questa mattina di fronte il suo ufficio nel Municipio del Comune alle porte di Vibo Valentia ha ritrovato una lettera con la targa della sua auto personale e insulti. Il messaggio, recapitato da ignoti, è ora al vaglio dei Carabinieri così come le immagini delle telecamere di sicurezza, a cui il sindaco si è rivolto appena ritrovata la minaccia. Subito è arrivata la solidarietà del gruppo consiliare “Per Jonadi”: «Questi gesti, messi in atto da chi vorrebbe condizionare o instaurare un clima di tensione, siamo certi che non sortiranno alcun effetto intimidatorio su chi lavora con abnegazione per portare avanti le cause della nostra comunità». (ma.ru.)

