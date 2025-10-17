Skip to main content

il testimone

«Un uomo incappucciato vicino casa di Ranucci»

Un passante avrebbe riferito la circostanza agli inquirenti. Si indaga

Pubblicato il: 17/10/2025 – 18:08
Un’autovettura rubata è stata trovata dagli investigatori nei pressi dell’abitazione del giornalista Rai Sigfrido Ranucci dove, questa notte, è stato compiuto un atto incendiario contro la sua vettura e quella di sua figlia. Secondo quanto si apprende, un passante avrebbe, inoltre, visto un uomo incappucciato ieri sera nella zona di viale Po, a Pomezia, a poca distanza dall’abitazione del conduttore di Report e avrebbe riferito la circostanza agli inquirenti. In base ai primi risultati delle indagini, sembrerebbe che chi ha posizionato l’ordigno rudimentale abbia seguito gli spostamenti del giornalista e il percorso seguito per rientrare nella villetta. (Agi)

