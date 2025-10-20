Assalto al bus, sospettati una decina di tifosi

le indagini

La Polizia, secondo quanto apprende l’Ansa, sta stringendo il cerchio attorno ad una decina di tifosi della Sebastiani Rieti sospettati di aver partecipato all’assalto al bus dei tifosi toscani in cui è stato ucciso l’autista colpito da una pietra. Potrebbero dunque arrivare in giornata novità nelle indagini sull’agguato al pullman avvenuto nella serata di ieri sulla superstrada tra Rieti e Terni. Ci sarebbero elementi anche legati a movimenti di estrema destra tra i tifosi della Sebastiani Rieti sospettati. Si tratta di tifosi della ‘Curva Terminillo’, secondo quanto apprende l’ANSA, già noti alle forze dell’ordine perché in passato segnalati durante incontri di basket al PalaSojourner in cui si erano verificati momenti di tensioni con altre tifoserie ospiti. Alcuni elementi, forse decisivi per la ricostruzione sarebbero emersi da alcune chat WhatsApp in cui, secondo quanto ha appreso l’ANSA, si farebbe riferimento a una missione punitiva pianifica da almeno tre tifosi della Sebastiani basket Rieti, ora sospettativi di aver partecipato all’azione. Le loro posizioni sarebbero ora al vaglio del pm Lorenzo Francia e degli investigatori di Squadra mobile e Digos di Rieti. (Ansa)

