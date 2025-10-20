Fermati tre ultrà della Sebastiani basket Rieti per l’assalto al bus

cronaca

RIETI Sono tre gli ultras della Sebastiani basket Rieti fermati questa sera dalla Polizia per l’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia che ha portato alla morte di uno dei due autisti del mezzo. Nei loro confronti, dice la questura di Rieti in una nota, “sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Indizi che, prosegue la questura, sono emersi al termine di “indagini proseguite per tutta la notte e la giornata odierna” che hanno consentito di individuare “diverse persone coinvolte nell’evento”, tra le quali, appunto, i tre che sono già “stati associati presso la locale Casa Circondariale”. La Polizia sottolinea inoltre che il personale che era di scorta al pullman già nell’immediatezza dell’assalto aveva notato “alcune persone travisate allontanarsi velocemente, utilizzano le autovetture parcheggiate sotto il cavalcavia”. Una di queste è stata “prontamente bloccata dagli agenti” e gli occupanti sono stati portati in questura “per ulteriori accertamenti”.