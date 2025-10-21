Arresti per droga e armi a Varese: tra loro un noto trapper

“Note stonate”

VARESE La Polizia di Stato di Varese sta eseguendo numerose ordinanze cautelari nei confronti di soggetti dediti al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e hashish, estorsione e possesso di armi. Tra gli arrestati, una ventina, anche il frontman di una band trap locale, molto nota anche nel milanese, risultato essere il fornitore di armi ed a capo di un gruppo di spacciatori attivi in ambito boschivo. L’operazione, ribattezzata “Note stonate“, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese e condotta dagli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Varese ha preso avvio da servizi di monitoraggio e controllo di un’area boschiva, interessata dal fenomeno dello spaccio di droga, situata nel Comune di Malnate, dove era attiva una postazione di spaccio gestita da tre nordafricani. Grazie ai servizi svolti all’interno delle adiacenti aree vegetative, anche con visori notturni e termici e droni, sono stati in pochi giorni osservati tutti gli spostamenti e le abitudini quotidiane dei tre stranieri, attività che ha consentito di individuare, ben nascosto a debita distanza dal luogo di spaccio, il loro bivacco e dormitorio. Gli elementi così raccolti hanno consentito alcuni giorni dopo di trarli in arresto in un particolare e raro momento in cui erano separati tra loro.

