L’abbraccio a Sigfrido Ranucci: a Roma in piazza in difesa della libertà di stampa

la solidarietà

ROMA Un abbraccio fatto di parole di vicinanza e gesti concreti, come quello di scendere in piazza per e al fianco di Sigfrido Ranucci, il giornalista d’inchiesta e conduttore di Report che nei giorni scorsi è stato bersaglio di un atto intimidatorio su cui adesso indagano i pm dell’Antimafia di Roma. Al vaglio degli investigatori l’esplosione avvenuta la sera del 16 ottobre sotto casa del noto giornalista a Pomezia con un potente ordigno che ha distrutto le sue due auto parcheggiate all’esterno della villetta. Solo una manciata di minuti prima – come ha raccontato il giornalista nelle ore successive – passava di lì la figlia. Un episodio che fa sussultare: «A rischio la libertà di stampa» è l’allarme che a più riprese anima Piazza Santi Apostoli a Roma, dove è stato organizzato l’evento dal titolo “Viva la stampa libera”. In testa il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, promotore dell’iniziativa a cui hanno preso parte politici, giornalisti e tantissimi cittadini. «Per una stampa libera ci deve essere una politica responsabile», ha detto il leader pentastellato Giuseppe Conte, che nel corso del suo intervento ha menzionato la premier Giorgia Meloni. Presenti, tra gli altri Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Riccardo Magi. In video collegamento sono intervenuti Milena Gabanelli, Marco Travaglio, Rula Jebreal.

