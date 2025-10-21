Provincia di Vibo, L’Andolina fissa la data per le elezioni del Consiglio

la crisi politica

VIBO VALENTIA Il presidente L’Andolina ha deciso: si terranno il 12 dicembre dalle 8 alle 19 le elezioni per il nuovo Consiglio provinciale. Si tratta di elezioni di secondo grado, dunque con i soli sindaci e consiglieri chiamati a ed eleggere i nuovi rappresentanti provinciali. La data prestabilita arriva prima della scadenza concessa al presidente dell’ente, che fissa entro i 90 giorni i termini stabiliti per il rinnovo. Una scelta per «consentire l’insediamento del nuovo Consiglio Provinciale prima delle scadenze amministrative di fine anno, garantendo così la piena operatività dell’Ente e la continuità dell’azione istituzionale». Solo pochi giorni fa, le dimissioni in massa di sette consiglieri provinciali, in aperta polemica con Corrado L’Andolina, hanno fatto decadere il Consiglio provinciale nella speranza che il gesto portasse alle dimissioni del presidente. Ipotesi scartata da L’Andolina che ha ribadito di voler restare al suo posto fino alla scadenza naturale del corso, respingendo anche un tentativo di “golpe” democratico al proprio Comune. Al Consiglio comunale di Zambrone alcuni consiglieri avevano cercato di far decadere L’Andolina, “salvato” dal passo indietro di un sponente del Partito democratico. Una crisi politica che continua e che ha innescato diverse polemiche, anche all’interno degli stessi partiti. Il 12 dicembre la data per le prossime elezioni e per conoscere le “sorti” del nuovo Consiglio provinciale.

