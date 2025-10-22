Attacco russo su Kiev: 6 morti

La guerra

Nella regione di Kiev sono sei le vittime, tra cui un neonato di sei mesi, una bambina di 12 anni e una donna. Danneggiati importanti impianti energetici e diversi condomini. Gli attacchi sono andati avanti per tutta la notte e fino a questa mattina, quando Kiev è stata colpita da almeno quattro missili balistici. Le prime esplosioni sono state udite a Kiev poco dopo l’una di notte e poi altre circa mezz’ora dopo. Esplosioni sono state segnalate anche a Zaporizhia, Poltava e Dnipro. I servizi di emergenza hanno salvato 10 persone da un incendio innescato dai detriti di un drone hanno colpito il sesto piano di 16 piani di un edificio residenziale. Nel distretto di Darnytskyi, nella capitale, i servizi di emergenza sono intervenuti dopo che i detriti di un drone hanno colpito un edificio residenziale di 17 piani, provocando un incendio su cinque piani. Nel distretto di Desnianskyi, 20 persone sono state salvate dopo che la facciata di un edificio di 10 piani è stata danneggiata e una conduttura del gas ha preso fuoco. Gli attacchi nella regione orientale ucraina di Poltava hanno danneggiato impianti petroliferi e del gas, ha dichiarato il governatore locale, Volodymyr Kohut, mentre la città di Dnipro ha segnalato attacchi pesanti. Anche un condominio a Zaporizhia è stato danneggiato durante la notte: almeno 13 i civili rimasti feriti.

Zelensky: «Russia sempre più sfacciata»

«Non c’è e non può esserci alcuna giustificazione per un attacco di droni su un asilo. È ovvio che la Russia sta diventando più sfacciata. Questi attacchi sono lo sputo della Russia in faccia a chiunque insista per una soluzione pacifica. Banditi e terroristi possono essere messi al loro posto solo con la forza». Lo ha scritto sui social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando il raid russo su un asilo di Kharkiv. «Finora, sette persone sono rimaste ferite. Stanno ricevendo cure mediche. Tutti i bambini sono stati evacuati e si trovano in rifugi. Secondo le informazioni preliminari, molti stanno vivendo gravi reazioni di stress», ha aggiunto.