Cassazione: nessun legame tra Berlusconi, Dell’Utri e la mafia

la sentenza

ROMA La Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente il capitolo giudiziario sulle presunte connessioni tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e la mafia. Con il rigetto del ricorso presentato dalla procura generale di Palermo, viene confermata la decisione della Corte d’appello che aveva negato l’applicazione della sorveglianza speciale e la confisca dei beni nei confronti dell’ex senatore.

Secondo i giudici, non è mai emersa alcuna prova concreta che colleghi le attività imprenditoriali del gruppo Fininvest a operazioni di riciclaggio da parte di Cosa Nostra, né nella fase iniziale né negli anni successivi.

Respinta anche l’ipotesi secondo cui Berlusconi avrebbe versato denaro a Dell’Utri per comprarne il silenzio su presunti accordi con la criminalità organizzata. I magistrati hanno definito tale ricostruzione “illogica e non dimostrata”, sottolineando invece il legame personale tra i due, basato – secondo quanto osservato anche nei testamenti di Berlusconi – su un profondo rapporto di amicizia e riconoscenza.

La decisione della Suprema Corte coinvolge anche i familiari di Dell’Utri, per i quali erano state chieste le stesse misure, respinte anch’esse in via definitiva.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato