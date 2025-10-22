Cassazione: nessun legame tra Berlusconi, Dell’Utri e la mafia
La Suprema Corte ha respinto il ricorso della procura di Palermo
ROMA La Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente il capitolo giudiziario sulle presunte connessioni tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e la mafia. Con il rigetto del ricorso presentato dalla procura generale di Palermo, viene confermata la decisione della Corte d’appello che aveva negato l’applicazione della sorveglianza speciale e la confisca dei beni nei confronti dell’ex senatore.
Secondo i giudici, non è mai emersa alcuna prova concreta che colleghi le attività imprenditoriali del gruppo Fininvest a operazioni di riciclaggio da parte di Cosa Nostra, né nella fase iniziale né negli anni successivi.
Respinta anche l’ipotesi secondo cui Berlusconi avrebbe versato denaro a Dell’Utri per comprarne il silenzio su presunti accordi con la criminalità organizzata. I magistrati hanno definito tale ricostruzione “illogica e non dimostrata”, sottolineando invece il legame personale tra i due, basato – secondo quanto osservato anche nei testamenti di Berlusconi – su un profondo rapporto di amicizia e riconoscenza.
La decisione della Suprema Corte coinvolge anche i familiari di Dell’Utri, per i quali erano state chieste le stesse misure, respinte anch’esse in via definitiva.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato