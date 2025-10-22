Skip to main content

la polemica

Meloni: «Su Ranucci fango dalla Schlein»

La premier contro la segretaria del Pd. «Dichiarazioni gravissime, a pagare sarà l’Italia»

Pubblicato il: 22/10/2025 – 19:35
00:00
00:00
ROMA “C’è qualcun altro che semmai ha accusato, o ha accostato il governo italiano ai terroristi: il segretario del principale partito di opposizione ha affermato in un contesto internazionale che in Italia è a rischio la libertà e la democrazia perché governa l’estrema destra e ha subdolamente collegato queste affermazioni all’attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci. Quindi dopo la Meloni complice dei morti in mare e la Meloni complice di genocidio abbiamo anche la Meloni complice, o mandante, questo spero che ce lo chiarisca la segretaria del Pd, dell’attentato a Ranucci”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica alla Camera dopo il dibattito in vista del vertice Ue. Si tratta di “dichiarazioni gravissime” perché “gettano ombre e fango sull’Italia” , “sulla sua democrazia e sulla maggioranza che i cittadini scelgono” e questo “L’Italia rischia di pagarlo”. “Voi sapete benissimo che non è vero che in Italia è a rischio la democrazia e la libertà. Ma se lo sapete perchè lo andate a raccontare all’estero? Non vi aiuterà a governare sulle macerie invece di stare all’opposizione in una nazione che prospera”. (Ansa)
   

