operazione “Chain smoking”

Sequestrate 250 tonnellate di tabacchi di contrabbando a Torino

Scoperti 7 siti di produzione e stoccaggio clandestini: 8 arresti

Pubblicato il: 22/10/2025 – 7:29
TORINO La Guardia di finanza e i Carabinieri di Torino hanno effettuato una estesa e articolata operazione congiunta, denominata “Chain smoking”, nel settore del contrasto al contrabbando dei tabacchi lavorati e della contraffazione nonché della riduzione in schiavitù, della tratta di persone e dell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L’operazione ha consentito di individuare sul territorio della città di Torino e nel relativo hinterland cinque opifici occulti, dediti alla produzione illegale di sigarette, e due depositi per lo stoccaggio del materiale illecito. La notevole capacità produttiva degli stabilimenti clandestini è stata certificata dagli ingenti quantitativi di materiali di contrabbando rinvenuti e sottoposti a sequestro: nel complesso, oltre 230 tonnellate di tabacco lavorato di provenienza extra Ue e circa 22 tonnellate di sigarette, in gran parte già confezionate in pacchetti riportanti i marchi contraffatti di noti brand del settore. Sono stati arrestati, in flagranza di reato otto persone di nazionalità ucraina, rumena e moldava.

