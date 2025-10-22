Sequestrate 250 tonnellate di tabacchi di contrabbando a Torino

operazione “Chain smoking”

TORINO La Guardia di finanza e i Carabinieri di Torino hanno effettuato una estesa e articolata operazione congiunta, denominata “Chain smoking”, nel settore del contrasto al contrabbando dei tabacchi lavorati e della contraffazione nonché della riduzione in schiavitù, della tratta di persone e dell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L’operazione ha consentito di individuare sul territorio della città di Torino e nel relativo hinterland cinque opifici occulti, dediti alla produzione illegale di sigarette, e due depositi per lo stoccaggio del materiale illecito. La notevole capacità produttiva degli stabilimenti clandestini è stata certificata dagli ingenti quantitativi di materiali di contrabbando rinvenuti e sottoposti a sequestro: nel complesso, oltre 230 tonnellate di tabacco lavorato di provenienza extra Ue e circa 22 tonnellate di sigarette, in gran parte già confezionate in pacchetti riportanti i marchi contraffatti di noti brand del settore. Sono stati arrestati, in flagranza di reato otto persone di nazionalità ucraina, rumena e moldava.

