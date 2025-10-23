«Oltre 37.400 assunzioni tra Polizia di Stato, Carabinieri e Gdf»

question time

ROMA «Le risorse stanziate per aumentare le assunzioni delle Forze di polizia, dall’entrata in carica dell’Esecutivo, hanno consentito, ad oggi, di effettuare oltre 37.400 nuove assunzioni tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza, con un incremento di 4.000 unità rispetto al turnover. Ricordo anche le oltre 6.000 assunzioni di Vigili del Fuoco». Lo ha detto il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, nel corso del suo intervento del question time del Senato. «Nel 2025 prevediamo di completare le assunzioni con 7.500 unità, a cui si aggiungeranno circa 24.000 assunzioni programmate per il prossimo biennio – ha detto il responsabile del Viminale – Ma la particolare attenzione dedicata alle Forze di Polizia è testimoniata anche da altri specifici impegni concreti che abbiamo mantenuto. Per garantire stipendi più dignitosi per le Forze di polizia e le Forze armate, con la legge di bilancio per il 2024 ci siamo concentrati sui rinnovi contrattuali, stanziando disponibilità per 1 miliardo di euro».