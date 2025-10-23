Sparatoria a Lamezia Terme con due feriti, si costituisce il presunto autore

la vicenda

LAMEZIA TERME Un uomo di 53 anni, si è presentato nel pomeriggio ai carabinieri di Lamezia Terme in relazione alla sparatoria di stamattina nel corso della quale due persone di etnia rom sono rimaste ferite, una in modo grave. Insieme al proprio difensore, l’avvocato Renzo Andricciola, l’uomo si è recato dai carabinieri per rendere dichiarazioni sulla sparatoria e si trova adesso nella caserma della Compagnia carabinieri di Lamezia Terme. L’uomo sarebbe stato sottoposto a fermo. Le indagini proseguono per accertare e riscontrare ulteriori aspetti della sparatoria scaturita al termine di una lite. Intanto, il ferito più grave, raggiunto all’addome, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nell’ospedale cittadino.

