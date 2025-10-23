Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:46
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la vicenda

Sparatoria a Lamezia Terme con due feriti, si costituisce il presunto autore

L’uomo di 53 anni si è presentato in caserma con il suo avvocato: sarebbe stato sottoposto a fermo

Pubblicato il: 23/10/2025 – 20:32
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sparatoria a Lamezia Terme con due feriti, si costituisce il presunto autore

LAMEZIA TERME Un uomo di 53 anni, si è presentato nel pomeriggio ai carabinieri di Lamezia Terme in relazione alla sparatoria di stamattina nel corso della quale due persone di etnia rom sono rimaste ferite, una in modo grave. Insieme al proprio difensore, l’avvocato Renzo Andricciola, l’uomo si è recato dai carabinieri per rendere dichiarazioni sulla sparatoria e si trova adesso nella caserma della Compagnia carabinieri di Lamezia Terme. L’uomo sarebbe stato sottoposto a fermo. Le indagini proseguono per accertare e riscontrare ulteriori aspetti della sparatoria scaturita al termine di una lite. Intanto, il ferito più grave, raggiunto all’addome, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nell’ospedale cittadino.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
autore sparatoria lamezia terme
due feriti lamezia terme
Rilevanti
sparatoria lamezia terme
Categorie collegate
Catanzaro e provincia
Cronaca
Lamezia Terme
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x