Ultimo aggiornamento alle 15:12
l’evento

Storica preghiera in Vaticano: Il Papa e Re Carlo uniti dopo 5 secoli

Il sovrano con Leone in Sistina

Pubblicato il: 23/10/2025 – 13:36
ROMA Il Papa e il re Carlo, che è anche capo della Chiesa anglicana, pregano insieme nella Cappella Sistina. E’ il momento storico di questa visita di Stato dei reali inglesi in Vaticano. Non accadeva da cinque secoli, ovvero dal momento della riforma anglicana.
In Sistina il re Carlo è stato accanto alla regina Camilla. La preghiera è stata guidata da Papa Leone e dall’arcivescovo di York Stephen Cottrell. Il canto dei salmi è stato affidato al coro della Sistina con il coro della Cappella di St. George del Castello di Windsor e quello dei bambini della Cappella reale di St. James Palace.

